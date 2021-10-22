شركة مرتبطة بمشروع ترامب الإعلامي تحقق قفزة جديدة في البورصة

عاود سهم شركة استثمارية جديدة مرتبطة بمشروع شبكة التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ارتفاعه في البورصة، قبل وقف التداول به الجمعة مؤقتا بسبب التقلبات الحادة.

وارتفع سهم شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" التي من المقرر أن تندمج مع شركة "تروث سوشال" الإعلامية الناشئة أكثر من 200% في بورصة "ناسداك" قبل تعليق التداول به دقائق عدة.

وقرابة الساعة 14:35 بتوقيت غرينيتش ارتفع سهم الشركة أكثر من 115.4% ليتم التداول به عند 98.01 دولار.

وكان سهم "ديجيتال وورلد"، وهي "شركة استحواذ ذات أغراض الخاصة"، قد ارتفع بنسبة 357% الخميس بعد الإعلان عن الدمج مع "تروث سوشال".

ووصف بيان مشترك لشركتي "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجبا" و"ديجيتال وورلد" المشروع بأنه "منافس لتجمع وسائل الإعلام الليبرالية بهدف مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون التي استخدمت قوتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتم طرح المشروع على مستوى الوطن في الربع الأول من عام 2022.

المصدر: "فرانس برس"