انقطاعات في التيار الكهربائي وأمواج مرتفعة.. عواصف تضرب مناطق في شمال غرب روسيا

شهدت مناطق في شمال غرب روسيا عواصف رياح وأمطار أدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي، وحدوث مخاوف من فيضانات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية أن سكان ثلاث مناطق روسية واجهوا انقطاعات ملحوظة في التيار الكهربائي بسبب عوامل جوية.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي يفغيني جرابشاك في قناته بتطبيق "تلغرام" إن أكثر من 6 آلاف شخص يعانون حاليا من انقطاع التيار الكهربائي في مناطق في لينينغراد ونوفغورود وبسكوف بسبب ظواهر جوية غير مواتية.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن فرق طوارئ تجري حاليا عمليات صيانة، ويشارك بالعمليات أكثر من 90 فريقا يضمون قرابة 317 شخصا و97 آلية.

وشدد على عوامل جوية غير مواتية تشمل رياحا قوية وأمطارا تمت ملاحظتها في مناطق روسية أخرى مثل كالينينغراد وتشيليابينسك وسفيردلوفسك، مرجحا حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

وتم وضع فرق الطاقة في المقاطعات الفيدرالية الوسطى والشمالية الغربية والأورال من روسيا في حالة تأهب قصوى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية "فوبوس" عاصفة رياح في شمال غرب روسيا، حيث أشار إلى أن قوة الرياح ستصل إلى 23 مترا في الثانية، أما في مدينة سان بطرسبورغ، المطلة على بحر البلطيق، فإن الرياح ستصل إلى 25 مترا في الثانية فيما سيصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار.

كذلك تم إغلاق حدائق ومنتزهات في مدينة سان بطرسبورغ بسبب الظروف الجوية الشديدة. كما تم إغلاق سدود في مدينة بالقرب من سان بطرسبورغ في ظل وجود خطر حدوث فيضانات.

المصدر: نوفوسي