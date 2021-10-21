شركة هندية تسعى لاستبدال مخزون من نفط "أدنوك" بخام سعودي

قال مسؤول بارز اليوم الخميس، إن شركة "إم.آر.بي.إل" الهندية تسعى لملء جزء من مساحة تخزين احتياطيات مانجالور النفطية الاستراتيجية بخام سعودي بدلا من خام "زاكوم" العلوي من أبوظبي.

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وأكد "إتش.بي.إس أهوجا" الرئيس التنفيذي لشركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية، التي تدير المخزونات النفطية الاتحادية في البلاد، تقارير سابقة لوكالة "رويترز" أن الهند عدلت سياستها بشأن الاحتياطيات الاستراتيجية للتمكن من تأجير جزء من منشأتها لشركات هندية وأجنبية.

وشيدت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مخازن استراتيجية في ثلاثة مواقع في جنوب البلد لتخزين ما يصل إلى خمسة ملايين طن من النفط أي ما يعادل 37 مليون برميل تقريبا للحماية من اضطرابات الإمدادات.

وتستأجر شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" واحدا من مستودعين متساويين حجما ضمن احتياطيات مانجالور النفطية الإستراتيجية.

وقال أهوجا إن "أدنوك ستستمر في تخزين نفطها في مستودعها لكننا سنحتاج لإخلاء المستودع الآخر إذ ترغب شركة "إم.آر.بي.إل" في تخزين النفط السعودي"، مضيفا أن "إم.آر.بي.إل" تسحب ببطء خام زاكوم العلوي.

المصدر: رويترز