الليرة تنهار إلى مستوى تاريخي بعد قرار للمركزي التركي

تراجعت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعدما قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لموقع وكالة "بلومبرغ" ارتفع سعر صرف الدولار إلى 9.4206 ليرة، بزيادة نسبتها 2.19%، وتعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها العملة التركية هذا المستوى.

يتبع..