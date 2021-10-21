"ثورة في التنقيب".. شركات روسية تريد تعدين عملات رقمية في حقول النفط

تقدمت شركات نفط روسية باقتراح بشأن العملات الرقمية، وقد يغير المقترح مفهوم عمليات التنقيب عن موارد الطاقة في حال تطبيقه.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن شركات نفط روسية اقترحت استخدام حقول النفط في تعدين العملات الرقمية "ميننغ" (mining)، ووفقا للصحيفة فإن وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة الرقمية والبنك المركزي يبحثون المقترح.

وتكمن فكرة شركات النفط الروسية في استغلال الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة الكهربائية الضرورية في عملية تعدين العملات الرقمية.

وحاليا يتم إطلاق الغاز المصاحب خلال عملية إنتاج النفط أي أنه غير مستغل، وتتطلع شركات النفط في استغلال هذا الغاز وتحقيق أرباح من تعدين العملات الرقمية، التي تلقى رواجا كبيرا في العالم.

وبحسب ما أفاده مصدر في وزارة الصناعة والتجارة الروسية فإن إحدى شركات النفط الروسية الكبيرة ترغب في توسيع مشروع تعدين العملات الرقمية.

وفي الوقت الراهن هناك شركة طاقة روسية وحيدة تقوم بتعدين العملات الرقمية وهي "غازبروم نفط"، حيث يقوم الذراع النفطي لـ"غازبروم" بتعدين العملات الرقمية في حقل نفط في إقليم خانتي مانسيسك في سيبيريا الروسية

ووفقا للصحيفة فإن "غازبروم نفط" أنتجت 1.8 من عملة "البيتكوين" في شهر واحد.

المصدر: كوميرسانت