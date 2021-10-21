المملكة المتحدة تعلن خفض دعمها المالي لأوكرانيا

شطبت حكومة المملكة المتحدة أوكرانيا من قائمة المستفيدين من المساعدة الإنمائية الرسمية ODA في 2021-2022، وذلك بناء على تقرير لمكتب مجلس العموم.

وجاء في القرير: "في الوقت الراهن لم يتم شمل لكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وإريتريا، والتي كانت بين 46 دولة تلقت المساعدة الإنمائية في 2019، في قائمة البلدان التي تتلقى المساعدة الإنمائية الرسمية من وكالة التنمية الخارجية والدولية في المملكة المتحدة في 2021-2022".

وأشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2013 لن تحقق المملكة المتحدة هدف الأمم المتحدة بتخصيص 0.7% من الدخل القومي الإجمالي لمساعدة البلدان الأخرى.

وستقوم الحكومة البريطانية بتخصيص 0.5% من الدخل القومي بدلا من 0.7% لهذه الأغراض كإجراء مؤقت بسبب أزمة كورونا وتداعياتها.

المصدر: RT