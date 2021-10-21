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تركي آل الشيخ يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض (فيديو وصور)

مال وأعمال

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض (فيديو وصور)
الصورة من "تويتر"
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة آل الشيخ، معلنا بداية فعاليات الموسم.

وبحسب الحساب، فإن مسيرة افتتاح الفعاليات تخللها 6 مواقع لإطلاق الألعاب النارية، أكثر من 2500 طائرة من طيار (درون)، أكثر من 1500 مؤدي، بالإضافة إلى إمكانية استضافة أكثر من 750 ألف زائر.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": ليلة عشنا فيها جزء من الخيال في الافتتاح الاضخم في المنطقة في مسيرة افتتاح موسم الرياض .. تجاوز الحضور 750 ألف والجاي أكبر".

المصدر: RT

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