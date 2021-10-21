تركي آل الشيخ يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض (فيديو وصور)

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة آل الشيخ، معلنا بداية فعاليات الموسم.

وبحسب الحساب، فإن مسيرة افتتاح الفعاليات تخللها 6 مواقع لإطلاق الألعاب النارية، أكثر من 2500 طائرة من طيار (درون)، أكثر من 1500 مؤدي، بالإضافة إلى إمكانية استضافة أكثر من 750 ألف زائر.

مسيرة افتتاح #موسم_الرياض هي البداية .. والجاي قد الخيال وأكثر 😍❤️ pic.twitter.com/aMnrttUM2k — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 20, 2021

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": ليلة عشنا فيها جزء من الخيال في الافتتاح الاضخم في المنطقة في مسيرة افتتاح موسم الرياض .. تجاوز الحضور 750 ألف والجاي أكبر".

ليلة عشنا فيها جزء من الخيال في الافتتاح الاضخم في المنطقة ❤️🇸🇦

في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض .. تجاوز الحضور 750 ألف 😎🔥

والجاي أكبر 🙏👏 pic.twitter.com/1efOWAQF1s — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2021

طائرات الدرون ترسم أحلى اللوحات في سماء مسيرة افتتاح #موسم_الرياض 😍🔥 pic.twitter.com/OSiG3BgKR1 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 20, 2021

المصدر: RT