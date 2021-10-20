رجل أعمال روسي: لم أتوقف أبدا من التعجب من غباء المؤسسة الأمريكية

علق رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، على قيام السلطات الأمريكية أمس بتفتيش منازل أقرباء له في الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي هذا.

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واعتبر رجل الأعمال ديريباسكا عمليات التفتيش محاولة أخرى لإطلاق "قصة الدور المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016".

وقال ديريباسكا في قناته في تطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء: "خلال مراقبة كل ما يحدث في أمريكا لم أتوقف أبدا من الاندهاش من غباء جزء من المؤسسة الأمريكية، التي تواصل بث قصة حول الدور المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016".

وعن فوز ترامب في انتخابات 2016، قال رجل الأعمال الروسي: "حان الوقت للاعتراف بالحقيقة أن ترامب فاز بفضل الحمقى من واشنطن، الذين جعلوا ناخبيهم يضجرون لدرجة أنهم كانوا مستعدين للتصويت لشخصية هزلية من أوبريت، ولكن ليس لهيلاري كلينتون الغارقة في الرشاوي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبحث مرة أخرى عن عدو بدلا من حل مشاكلها الداخلية، لافتا إلى ارتفاع مستوى الدين الأمريكي إلى مستويات تاريخية.

ونفذ مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أمس الثلاثاء عملية تفتيش في منازل لأقرباء الملياردير الروسي ديريباسكا، وطالت عمليات التفتيش منازل في واشنطن ونيويورك، وأكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن العمليات مسموح بها من قبل المحكمة. ولم يحدد المكتب السبب الدقيق لعمليات التفتيش.

فيما أكد ممثل ديريباسكا أن المنازل تابعة لأفراد عائلة رجل الأعمال، وليس له شخصيا، وأن عمليات التفتيش مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على أوليغ ديريباسكا.

يذكر أن أوليغ ديريباسكا يمتلك حصة في شركة "روسال" لصناعات الألمنيوم التي طالتها العقوبات الأمريكية في وقت سابق، حيث تتهم واشنطن رجل الأعمال الروسي بالتورط في التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات عن "روسال" والشركة الأم لها En+ Group، لكنها أبقت على العقوبات الشخصية ضد ديريباسكا.

المصدر: تاس