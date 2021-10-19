"سوناطراك": احتياطاتنا غير التقليدية من الغاز تغطي 150 سنة من الاستهلاك والتصدير الحالي

كشف مدير شركة "سوناطراك" الجزائرية أن الاحتياطات غير التقليدية من الطاقة الغازية "معتبرة جدا"، مضيفا أنها تغطي 150 سنة من الاستهلاك والتصدير على الشكل الحالي.

وأضاف حكار في حديثه مع التلفزيون الجزائري أن الطاقات غير التقليدية، مثل النفط والغاز الصخريين ونفط الرمال، تتطلب وسائل وتكنولوجيات جديدة لاستخراجها.

وبخصوص إنتاج النفط، قال حكار إن قدرة الجزائر الإنتاجية تصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن الإنتاج الوطني من النفط لم يتناقص وبلغ 937 ألف برميل يوميا منذ شهر سبتمبر الماضي بحسب تقرير منظمة "أوبك" الشهري.

وتوقع حكار أن تصل عائدات "سوناطراك" من المحروقات نهاية السنة الحالية إلى 33 مليار دولار، بعدما بلغت حتى 9 سبتمبر الماضي 25.115 مليار دولار.

المصدر: التلفزيون الجزائري