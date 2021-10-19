"قطر للطاقة" تبرم اتفاقية مع "رويال" لمشاريع في المملكة المتحدة

وقعت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "رويال داتش شل" للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة.

ويهدف هذا التعاون إلى توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسية.

Agreement signed on the sidelines of the UK Government’s Global Investment Summit



QatarEnergy and Shell join forces to pursue investments in hydrogen solutions#QatarEnergy#YourEnergyTransitionPartner⁣⁣ #Qatarpic.twitter.com/egFFeFmyQM — QatarEnergy (@qatar_energy) October 19, 2021

وقامت مؤخرا شركة "قطر للبترول" بتغيير اسمها إلى "قطر للطاقة"، وأشارت إلى وضع استراتجية جديدة لها.

ووفقا لمسؤولين قطريين فإن الشركة ستركز على كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مثل تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: قنا + رويترز