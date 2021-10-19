شركة طيران روسية تستعد للإنطلاق نحو شرم الشيخ والغردقة بعد توقف 6 سنوات

أعلن ممثل عن شركة الطيران الروسية "بوبيدا "(جزء من مجموعة أيروفلوت) أنها ستطلق رحلات من موسكو إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ بحلول نهاية عام 2021.

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وأضاف ممثل الشركة الناقلة سيتم تشغيل الرحلات من مطار فنوكوفو بموسكو، حيث ستبدأ مبيعات التذاكر هذا الأسبوع، ولم يذكر التاريخ الدقيق لبدء الرحلات.

وأكد ممثل الشركة أن الحكومة الروسية قامت بإلغاء القيود المفروضة على الرحلات الجوية المستأجرة (تشارتر) والمنتظمة إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 نوفمبر.

يذكر أن روسيا منذ 9 أغسطس 2021، استأنفت الرحلات الجوية المنتظمة إلى المنتجعات المصرية الشهيرة شرم الشيخ والغردقة، والتي كانت محظورة منذ ما يقرب من ست سنوات.

في البداية، كانت الرحلات الجوية تنطلق من موسكو على نطاق محدود، ثم سمح لها في وقت لاحق بالبدء من مدن روسية أخرى.

المصدر: إنترفاكس