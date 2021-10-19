السيسي يعلق على مد اليونان بالكهرباء المصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع اليونان خطوة للربط مع بقية أرجاء القارة الأوروبية.

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان: "الأمر الذي نعتبره بمثابة خطوة تمهيدية تقربنا للهدف المشترك الذي نطمح إليه، ألا وهو الربط الكهربائي لاحقاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية".

وتابع السيسي: "على مدار الأعوام القليلة الماضية؛ أسهمت آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، كما أن ثمة آفاقٍ واعدة لتعزيز روابط التعاون بين دولنا الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ننطلق فيها استنادا إلى حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى من إمكاناتنا ومواردنا التي تؤهلنا لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من الرفاهية والرخاء".

وأضاف الرئيس المصري أنه بالنظر لما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز التعاون بين دولنا الثلاث في مجالات الطاقة سواءً بشقها التقليدي أو ارتباطاً بمصادرها المتجددة؛ فإنه من دواعي سعادته الشخصية أن يكون شاهدًا اليوم على توقيع الاتفاق الثلاثي في مجال الربط الكهربائي للبناء على ما جرى منذ أيام بإبرام اتفاقيتيّن ثنائيتيّن لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي.

المصدر: اليوم السابع