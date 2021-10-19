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تركيا تسجل مستوى تاريخيا في التجارة الخارجية

مال وأعمال

تركيا تسجل مستوى تاريخيا في التجارة الخارجية
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلن وزير التجارة التركي، محمد موش، الثلاثاء، أنه للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، تتجاوز صادرات بلاده 1 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية.

وأشار موش، عبر حسابه على تويتر، أن حجم الصادرات التركية عام 1980 كان يشكل 0.14% من حجم الصادرات العالمية، وفي 2000 ارتفع إلى 0.43%.

وقال: "المنتجات التركية أصبحت تصدر إلى كافة أصقاع العالم، هذا النجاح لكل تركيا".

ووفقا لبيانات موقع ITC Trade بلغت قيمة صادرات تركيا في العام 2020 نحو 170 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 219 مليار دولار.

المصدر: RT + الأناضول

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