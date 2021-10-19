أردوغان يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد التركي في 2021

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحقيق بلاده نموا اقتصاديا نسبته 9 بالمئة في عام 2021، وذلك بعد تعرضه لضربة على غرار اقتصادات أخرى في 2020 بسبب أزمة كورونا.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، الاثنين، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الأنغولي بالعاصمة الأنغولية، لواندا، التي يقوم الرئيس التركي حاليا بزيارة رسمية إليه في إطار جولة إفريقية.

وأوضح أردوغان أن معدل النمو الذي تحقق في الربعين الأول والثاني لعام 2021، تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمئة في عموم العام الجاري.

وقال في هذا السياق: "حققنا في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7.2 بالمئة وفي الربع الثاني 21.7 بالمئة، ونتوقع أن ننهي عام 2021 بنمو يصل إلى 9 بالمئة".

وفيما يخص علاقات بلاده مع أنغولا، أوضح أردوغان أنه بحث مع نظيره الأنغولي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأشار إلى وجود فرص عديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

المصدر: الأناضول