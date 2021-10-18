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"سنواطراك": نفي بعقود الغاز مع "زبائننا التاريخيين" والسعر العادل للنفط لا يتجاوز 80 دولارا

مال وأعمال

Reuters RB/CK/RAF
مقر شركة سوناطراك الجزائرية
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قال توفيق حكار رئيس شركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة اليوم الاثنين إن الشركة المملوكة للدولة تفي بعقود الغاز.

وأضاف في في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الشركة تفي بالعقود المبرمة مع "الزبائن التاريخيين"، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا. 

وفي حديثه عن أسعار النفط، قال حكار إن الجزائر ترى أن السعر العادل للنفط يجب أن يتراوح من 70 إلى 80 دولارا.

ولفت إلى إن بلاده تعمل كعضو في مجموعة "أوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وعلى عدم ارتفاع الأسعار إلى مستوى يدفع بعض الدول إلى إنتاج كميات إضافية من النفط الصخري، خاصة في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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