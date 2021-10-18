بعد انخفاضها.. أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى الارتفاع

عادت أسعار الغاز في أوروبا للارتفاع، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد سجلت في مطلع تعاملات اليوم قراءة دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وخلال تعاملات الظهيرة صعدت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 14% إلى 1281.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق تراجعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام بأن شركة الغاز الروسية "غازبروم" لم تقم بحجز استطاعات إضافة لترانزيت (نقل) الغاز الطبيعي في أوكرانيا، وهي دولة عبور لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

المصدر: تاس