قطر توقع على اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

قالت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية على موقع "تويتر" اليوم اليوم الاثنين، إن قطر وقعت على اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية الجديدة ستحل محل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، دون أن تلغي الحقوق السابقة الممنوحة لدولة قطر أو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وستوفر لشركات الطيران سهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل.

دولة #قطر توقع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي 🇶🇦🇪🇺 pic.twitter.com/SNx7uvi9ew — وزارة المواصلات والاتصالات (@MOTC_QA) October 18, 2021

ووقع الاتفاقية من الجانب القطري، اليوم في لكسمبورغ، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، ومن جانب الاتحاد الأوروبي، أنزي لوغار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، ومن جانب المفوضية الأوربية، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوربية.

وبموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل، لتعزيز فرصة المنافسة بشكل أكبر

المصدر: تويتر