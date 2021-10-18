بعد بيانات صينية ضعيفة.. أسواق أوروبية وبورصة موسكو تتراجع

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط أزمة طاقة متفاقمة وبيانات صينية ضعيفة حول النمو الاقتصادي، كذلك تراجع مؤشرا بورصة موسكو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% في بداية التعاملات. وهبط سهم "فيليبس" الهولندية للتكنولوجيا الصحية 2.3% بعد أن خفضت توقعاتها للنمو مع تأثر أرباحها للربع الثالث من 2021.

وكانت شركات التعدين والنفط والغاز الأوروبية من بين الرابحين القلائل مع ارتفاع العقود الآجلة للخام متجاوزة 85 دولارا للبرميل وصعود أسعار المعادن.

بورصة موسكو:

كذلك استهلت البورصة الروسية تعاملات الأسبوع على انخفاض في ظل البيانات الصينية الضعيفة ومخاوف التضخم.

وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.29% إلى 4249 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.53% إلى 1882 نقطة.

الأسهم اليابانية في المنطقة الحمراء

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف اليوم الاثنين إذ جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير. وتوخى المستثمرون الحذر مع تنامي حالة عدم اليقين إزاء اقتصاد الصين.

وانخفض المؤشر "نيكي" 0.15 بالمئة ليغلق عند 29025.46 نقطة، بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + رويترز