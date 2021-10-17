فيلم أمريكي يعطي الأمل بتعافي قطاع السينما بإيرادات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع

تصدر فيلم "الهالوين يقتل" من إنتاج شركتي "يونيفرسال وبلومهاوس" إيرادات شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع بحصده 50.3 مليون دولار في بداية عرضه ما يبعث على أمل تعافي قطاع السينما.

وحقق الفيلم بذلك أعلى إيرادات في أول عطلة نهاية أسبوع متفوقا على "غودزيلا ضد كونغ"، الذي حصد 31.6 مليون دولار.

وحقق الفيلمان تلك الإيرادات رغم بدء عرضهما أيضا على خدمات البث بالطلب في ذات التوقيت.

وأعطى هذا التطور أصحاب دور العرض السينمائي الأمل بأن الصناعة ستشهد تعافيا في الخريف.

وفي المقابل، لم يفلح الإصدار عبر دور العرض السينمائي فقط في إنقاذ فيلم "المبارزة الأخيرة" إذ جمع الفيلم الذي تدور أحداثه في القرن الرابع عشر 4.8 مليون دولار حتى الآن بما يشكل كارثة بالنظر إلى أن الفيلم تكلف ما يفوق 100 مليون دولار.

أما أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند "لا وقت للموت" فقد تمكن في ثاني نهاية أسبوع منذ إصداره من جمع 24.3 مليون دولار وهو ما يشكل تراجعا عن الأسبوع السابق بنحو 56% لكنه معتاد وتكرر في أفلام أخرى من نفس السلسلة.

ويرفع ذلك الإيرادات الإجمالية للفيلم محليا حتى الآن إلى 99.5 مليون دولار وعالميا إلى 447.5 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"