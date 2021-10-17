الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الإمارات للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، مع وفد تجاري تركي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطره في كافة المجالات، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

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وتناول الجانبان خلال اللقاء، أمس السبت، خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأطلع الزيودي الوفد التركي على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في الإمارات، في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين، وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية، ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واستعرض الزيودي التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات، ولا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للإمارات، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات التركية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.

المصدر: وام