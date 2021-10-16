 
مباشر

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا ضخما في منطقة الخليج

مال وأعمال

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا ضخما في منطقة الخليج
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rit3

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إطلاق مشروع "ذا ريج" بمنطقة الخليج واصفا إياه بأنه "الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم" والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

إقرأ المزيد
محمد بن سلمان يطلق استراتيجية ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصادا في العالم
محمد بن سلمان يطلق استراتيجية ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصادا في العالم

والصندوق هو محرك خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتحول الاقتصادي في المملكة ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق اللجوء إلى عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.

وذكر الصندوق على موقعه الإلكتروني أن المشروع مقام على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع.

وأضاف: "يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة".

ولم يكشف الصندوق عن قيمة المشروع.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا