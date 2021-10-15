مدير "سوناطراك" الجزائرية يلتقي بمسؤولين في "غازبروم" وشركات طاقة روسية أخرى (صور)

التقى مدير شركة "سوناطراك" الجزائرية، توفيق حكار، بمسؤولي العديد من شركات الطاقة الروسية خلال فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في روسيا.

وجاء في بيان نشرته الشركة الجزائرية أمس الخميس أن "المنتدى شكّل فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات الروسية لبحث سبل التعاون المشترك، حيث التقى الرئيس المدير العام مع المديرة التنفيذية لتسويق الغاز للمجمع الغازي (غازبروم)، وتناول هذا اللقاء أزمة الغاز العالمية وآفاق التنسيق المشترك للحد من آثار هذه الأزمة والعمل على استقرار السوق".

وأضاف البيان أن حكار "عقد لقاء آخر مع المدير التنفيذي لـ(غازبروم) الدولية لمتابعة المشروع المشترك الذي يتم تطويره في الجزائر".

كما التقى حكار بـ"مجموعة من مسؤولي الشركات الخدمية مثل (آرك أويل) التي تطور تكنولوجيات نظيفة تستخدم في الصناعة البترولية، وكذا (روس أتوم) التي طورت مفاعلات صغيرة ومتوسطة لإنتاج الطاقة لتزويد المناطق المعزولة التي لا تغطيها شبكات الكهرباء".

المصدر: RT