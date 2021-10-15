الدولار يتراجع أمام العملة الروسية إلى أقل من 71 روبلا لأول مرة منذ يوليو 2020
Sputnik
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تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال جولات التداول في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، إلى مستوى أدنى من 71 روبلا لأول مرة منذ يوليو 2020.
وانخفض سعر الدولار بنسبة 0.53% إلى نقطة 70.97 روبل حتى الساعة 18:00، وذلك استمرارا للتراجع الذي بلغ أمس الخميس 0.57 روبل.
وانخفض سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى أقل من 71 روبلا لآخر مرة يوم 20 يوليو 2020.
ويأتي الهبوط الحالي لقيمة الدولار في البورصات الروسية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل خام من مزيج "ببرنت" إلى 84.9 دولار.
المصدر: وكالات
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