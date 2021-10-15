"تاتنفت" الروسية تستأنف التنقيب عن النفط في ليبيا

أفادت شركة الطاقة الروسية "تاتنفت"، في بيان اليوم الجمعة، بأنها استأنفت التنقيب الجيولوجي في ليبيا، وذلك مع استقرار الوضع في هذا البلد، الواقع في شمال إفريقيا.

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وقالت الشركة في البيان، إنها استأنفت العمل في آبار تم تعليق أعمال الحفر فيها بسبب القوة القاهرة.

وفي وقت سابق أعلن مساعد المدير العام لشركة "تاتنفت" لشؤون تمويل الشركات فاسيلي موزغوفوي أن الشركة الروسية استأنفت العمل في بعض المجالات في ليبيا.

وأشار إلى أن شركة "تاتنفت" تخطط لإنشاء مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية الليبية.

بدوره أكد مدير شركة "تاتنفت" نائيل ماغانوف، في وقت سابق أن الشركة مستعدة لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وكانت الشركة الروسية "تاتنفت" قد عملت في ليبيا بموجب اتفاقية امتياز من العام 2005 حتى العام 2014، وتوقفت بسبب الأعمال العسكرية التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت.

المصدر: "تاس"