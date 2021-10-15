قفزة في صادرات السعودية غير النفطية
Reuters
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قالت وكالة الأنباء السعودية إن الصادرات غير النفطية في المملكة ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، إلى 125.3 مليار ريال (33.41 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021.
وأضافت الوكالة الرسمية "واس"، اليوم الجمعة، أن صادرات قطاع البتروكيماويات في المملكة ارتفعت أيضا خلال النصف الأول من 2021، بما قيمته 73.6 مليار ريال، وبنمو بلغ 44 بالمئة.
(الدولار = 3.7507 ريال سعودي)
المصدر: واس
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