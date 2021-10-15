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قفزة في صادرات السعودية غير النفطية

مال وأعمال

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية
Reuters
أرشيف
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قالت وكالة الأنباء السعودية إن الصادرات غير النفطية في المملكة ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، إلى 125.3 مليار ريال (33.41 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021.

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وأضافت الوكالة الرسمية "واس"، اليوم الجمعة، أن صادرات قطاع البتروكيماويات في المملكة ارتفعت أيضا خلال النصف الأول من 2021، بما قيمته 73.6 مليار ريال، وبنمو بلغ 44 بالمئة.

(الدولار = 3.7507 ريال سعودي)

المصدر: واس

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