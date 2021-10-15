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المفوضية الأوروبية: روسيا لا تتلاعب بالأسعار في سوق الغاز

مال وأعمال

المفوضية الأوروبية: روسيا لا تتلاعب بالأسعار في سوق الغاز
Sputnik
صورة تعبيرية
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أكد مسؤول في المفوضية الأوروبية التزام شركة "غازبروم" الروسية بالعقود المبرمة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي بسبب زيادة الطلب وتراجع المخزونات.

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وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن "غازبروم" تلتزم تماما بالعقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز ولا تتلاعب بالأسعار في سوق الغاز.

وقبل ذلك نفى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وجود علاقة بين أزمة الغاز في أوروبا ومشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).

وجاء تصريح المسؤول الروسي تعليقا على اتهامات وسائل إعلام غربية لموسكو بإثارة أزمة غاز في أوروبا من خلال عدم الاستعداد لزيادة إمدادات الغاز الروسي، وذلك "بهدف تسريع عملية إطلاق (السيل الشمالي-2)".

المصدر: نوفوستي

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