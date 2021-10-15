نائب رئيس الوزراء الروسي يدحض مزاعم أوروبية حول إمدادات الغاز

نفى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وجود علاقة بين أزمة الغاز في أوروبا ومشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق).

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وقال نوفاك، في مقابلة مع إذاعة "بيزنس إف إم"، إن المزاعم بأن روسيا لا تزيد إمدادات الغاز إلى أوروبا بدافع الرغبة في تسريع التصديق على مشروع "السيل الشمالي-2" لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "لا توجد علاقة بين "السيل الشمالي-2" وإمدادات الغاز، لماذا؟ لأنه مشروع بنية تحتية وليس عقدا".

وجاء تصريح المسؤول الروسي تعليقا على اتهامات وسائل إعلام غربية لموسكو بإثارة أزمة غاز في أوروبا من خلال عدم الاستعداد لزيادة إمدادات الغاز الروسي، وذلك "بهدف تسريع عملية إطلاق (السيل الشمالي-2)".

وأكد نوفاك أن روسيا تنفذ جميع عقود توريد الغاز بالكامل، وهو ما أكده شركاؤنا الأوروبيون، وأشار إلى أن أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة ليس بسبب نقص المعروض، ولكن بسبب انخفاض مستويات سعة التخزين.

المصدر: نوفوستي