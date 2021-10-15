نائب رئيس الوزراء الروسي يوضح ما وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة ليس بسبب نقص المعروض ، ولكن بسبب انخفاض مستويات سعة التخزين.

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وفي إطار أسبوع الطاقة الروسي "لا يوجد نقص في الغاز"، قال نوفاك في مقابلة مع راديو إف إم بيزنس: "حتى اليوم يتم تزويد السوق الأوروبية بالغاز بالحجم الكامل ، لأن إمدادات الاستيراد بشكل عام بالإضافة إلى الإنتاج الخاص تؤمن الاستهلاك المحلي للسوق الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يتم حتى ضخ الغاز جزئيًا في مرافق التخزين تحت الأرض".

وشدد نوفاك على وجود مشكلة "مرتبطة بأن ملء منشآت تخزين الغاز كانت في السنوات الخمس الماضية عند الحد الأدنى، أي ما يقرب من 74٪، في حين أن هذه النسبة عادة أعلى ما بين 85-90٪".

وعقب نائب رئيس الوزراء الروسي بقوله: "هذا بالطبع يثير مخاوف لدي المشاركين في السوق، وهناك مخاطر، ونتيجة لذلك، كالعادة، يستجيب السوق، وترتفع الأسعار".

وذكر نوفاك أن شركة غازبروم ستزيد من طاقتها الإنتاجية إذا زاد الشركاء الأوروبيون حجم العقود طويلة الأجل.

يشار إلى أن أسبوع الطاقة الروسي يقام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في موسكو.

المصدر: نوفوستي