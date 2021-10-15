"كانتاس" الأسترالية تعلن استئناف الرحلات الدولية

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" أنها ستستأنف الرحلات الدولية في غضون أسابيع، بعد الإعلان المفاجئ للحكومة بإلغاء الحجر الصحي في الفنادق والمنازل للمسافرين الذين تم تطعيمهم.

والقرار الذي أعلنه رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دومينيك بيروتيت، يعني أنه اعتبارا من 1 نوفمبر، لن يضطر سكان نيو ساوث ويلز الذين تم تطعيمهم، القادمون من دول خارجية، إلى الخضوع لأي شكل من أشكال الحجر الصحي.

وقال بيروتيت إن "الأشخاص العائدين إلى أستراليا وأولئك الذين يرغبون في العودة، والذين يرغبون في زيارة أستراليا والقدوم إلى سيدني، الحجر الصحي في الفندق سيكون بالنسبة لهم شيء من الماضي"، مضيفا: "الحجر الصحي في الفندق والحجر الصحي المنزلي أصبح شيئا من الماضي. نفتتح سيدني ونيو ساوث ويلز للعالم، وذلك في الأول من نوفمبر... هذا يوم مهم لدولتنا".

وردا على ذلك، اتخذت شركة "كانتاس" قراراً بالمضي قدما في رحلاتها الأولى بدءا من 14 نوفمبر، بالتزامن مع إعادة فتح الحدود الدولية.

وستقوم شركة الطيران بتشغيل ما يصل إلى خمس رحلات ذهاب وعودة أسبوعيا من سيدني إلى لندن، وما يصل إلى أربع رحلات ذهاب وعودة أسبوعيا من سيدني إلى لوس أنجلوس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، آلان جويس، إن "إعادة فتح أستراليا أمام العالم وإلغاء متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يدخلون نيو ساوث ويلز يعد خطوة هائلة نحو الحياة كما عرفناها".

المصدر:news.con.au