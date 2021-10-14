المركزي المصري: اتساع عجز المعاملات الجارية إلى 18.4 مليار دولار

أعلن المصرف المركزي المصري أن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020 ـ 2021، متأثرا بتراجع إيرادات السياحة.

وأضاف المصرف في بيان أن العجز في ذلك الميزان في السنة السابقة كان عند 11.2 مليار دولار.

وأوضح المصرف أن عائدات السياحة تراجعت بواقع 50.7 في المئة إلى 4.9 مليار دولار على مدى السنة المالية في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا إلى انخفاض حركة السفر الدولي، تراجعا من 9.9 مليار دولار في السنة السابقة.

المصدر: "رويترز"