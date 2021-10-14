هنغاريا: لدينا قدرات لزيادة استيراد الغاز الروسي عبر "السيل التركي"

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن لدى بلاده قدرات تقنية لزيادة استيراد الغاز الروسي عبر أنبوب "السيل التركي"، ولكن لا توجد هناك أي خطط بهذا الشأن.

وقال سيارتو على هامش "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الخميس، إن "القدرات الفنية موجودة لأن الأنبوب الواصل في صربيا له قوة 8.5 مليار متر مكعب، وحتى الآن حجزت "غازبروم" 32% من تلك القدرات لهذه الفترة الزمنية".

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وأضاف أن الأطراف لا تجري مفاوضات بهذا الصدد، مشيرا إلى أن هنغاريا وقعت عقدا لمدة 15 سنة قبل قليل، وأن سعر الغاز بموجب الاتفاق الجديد أفضل أكثر مما كان في الاتفاقية السابقة الموقعة في 1996، والتي انتهى سريانها 30 سبتمبر.

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية وMVM CEEnergy الهنغارية وقعتا عقدا طويل الأمد لتوريدات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر خط الأنابيب "السيل التركي".

المصدر: "نوفوستي"