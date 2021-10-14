تراجع حاد في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لما يقرب من أدنى مستوى في 19 شهرا، في مزيد من المؤشرات على أن نقص العاملين.

وانخفض عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى 36 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 293 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر 2021.

وهذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا 316 ألف طلب في أحدث أسبوع.

المصدر: رويترز