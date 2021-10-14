معدل التضخم السنوي في السودان يتراجع للشهر الثاني على التوالي

سجل معدل التضخم السنوي في السودان تراجعا للشهر الثاني على التوالي، حسب الاحصاءات الرسمية، منذ بداية المرحلة الانتقالية في البلاد التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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وأفاد الجهاز المركزي للاحصاء في السودان في بيان الخميس: "انخفض معدل التغير السنوي (التضخم) مسجلا 365.82% لشهر سبتمبر 2021 مقارنة بمعدل 387.56% لشهر أغسطس 2021 بانخفاض قدره 21.74 نقطة".

وأوضح الجهاز أن انخفاض معدل التضخم جاء متأثرا بتراجع أسعار المواد الغذائية وانخفاض نسبة السلع المستوردة خلال الشهر الماضي.

كذلك ذكر البيان أن معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يتم حسابه مع استبعاد أسعار الأغذية والمشروبات، انخفض ليسجل 515.46% في شهر سبتمبر مقارنة بـ541.06 في أغسطس من 2021.

ويمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه أثارتها الأزمات الاقتصادية.

وتعهدت الحكومة الانتقالية، التي تشكلت في أغسطس 2019، بإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب عقود من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة في ظل عهد البشير.

المصدر: أ ف ب