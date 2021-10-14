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أكبر مصرف روسي ينفذ صفقات بملايين الدولارات وفقا للشريعة الإسلامية

مال وأعمال

أكبر مصرف روسي ينفذ صفقات بملايين الدولارات وفقا للشريعة الإسلامية
Sputnik
صورة من الأرشيف - شعار مصرف "سبيربنك"
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كشف مسؤول كبير في "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، عن أن المصرف الروسي أبرم صفقات باستخدام أدوات صيرفة إسلامية بقيمة 269 مليون دولار.

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وقال النائب الأول لرئيس المصرف، أوليغ جانيف، للصحفيين اليوم الخميس، إن "سبيربنك" يعتزم أيضا بحلول نهاية العام الجاري المشاركة في معاملات بقيمة 10 مليارات روبل أخرى (نحو 139 مليون دولار).

وأشار إلى أن المعاملات ترتبط بتمويل مشاريع بناء في المناطق التي تتطلب المعايير الإسلامية.

وتعد سوق الصيرفة الإسلامية سوقا واعدة في روسيا، التي يشكل المسلمون 20% من سكانها، ويقد عددهم بنحو 29 مليون نسمة.

المصدر: تاس

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