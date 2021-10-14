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وزير الطاقة السعودي: السوق الفورية للغاز لاتوفر سوقا مستقرة ويجب أن تنظم بشكل مناسب

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي: السوق الفورية للغاز لاتوفر سوقا مستقرة ويجب أن تنظم بشكل مناسب
Reuters
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان
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قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أسواق الطاقة الأخرى يجب عليها محاكاة ما قامت به "أوبك+" وخبرتها، حيث ساهمت في زيادة الاستقرار في سوق النفط.

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وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الطاقة التقليدي" ضمن "منتدى أسبوع الطاقة الروسي"، أن أسواق الطاقة شهدت ارتفاعات وقفزات سعرية مختلفة.

وأشار إلى أن قلة المخزون والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين، يضر بسوق الغاز الطبيعي، قائلا: "إذا أردنا تقليل الطاقة التي خلفها كوفيد، فإننا نريد عمل ذلك بشكل تدريجي"، مضيفا أن "السوق الفورية للغاز لا توفر سوقا مستقرة، ويجب أن تنظم بشكل مناسب".

المصدر: "سبق"

 

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