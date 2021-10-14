وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة قد تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى زيادة الطلب على النفط نصف مليون برميل يوميا، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة كورونا.

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وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط اليوم الخميس: "أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحول إلى النفط لإبقاء استمرارها ومواصلة عملياتها".

وتابعت: "يضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضا إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي".

وقالت إنه نتيجة لذلك "صار من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن "مجموعة منتجي أوبك+ من المقرر أن تضخ 700 ألف برميل يوميا أقل من الطلب المقدر لخامها في الربع الرابع من هذا العام، مما يعني أن الطلب سيتجاوز العرض على الأقل حتى نهاية 2021".

وأردفت أن "زيادة الطلب في الربع الأخير أدت إلى أكبر سحب من مخزونات المنتجات النفطية في ثماني سنوات، بينما كانت مستويات المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015".

المصدر: رويترز