عقود النفط بالبيتكوين.. هل نرى مستقبلا باهرا للعملات الرقمية؟.. بوتين يجيب

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، مع الصحفية هيدلي جامبل، عن مستقبل العملات الرقمية، بما في ذلك "البيتكوين".

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يرى بوتين أنه من السابق لأوانه الحديث عن استخدام العملات الرقمية في تعاملات موارد الطاقة، نظرا لتقلباتها، لكنه أشار إلى أنه يمكن استخدامها كأداة للتحويل والدفع.

وقال الرئيس الروسي ردا على سؤال بهذا الشأن: "من السابق لأوانه الحديث عن استخدام العملات الرقمية في تعاملات موارد الطاقة، ولكن يمكن استخدام هذه العملات لتحويل الأموال من مكان إلى آخر، كما يمكن استخدامها في الدفع، لكن ليس في تجارة النفط".

بوتين: الولايات المتحدة تقترف خطأ فادحا

وردا على سؤال فيما إذا كانت روسيا تبتعد عن الدولار في التجارة بسبب العقوبات الأمريكية، أكد الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة تقترف خطأ بسبب استخدام الدولار كأداة للعقوبات، لأن ذلك يساهم في الابتعاد عن العملة الأمريكية.

وقال بوتين: "الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا باستخدام الدولار كأداة للعقوبات، واشنطن تحظر المدفوعات بالدولار للمنتجات الخاضعة للعقوبات، بالنسبة لنا لا يمكننا الحصول على أموالنا من العملاء مقابل المنتجات التي يتم تسليمها بالدولار، فإلى ماذا يؤدي هذا؟ نحن مجبرون ببساطة لاستخدام عملات أخرى".

وأشار إلى أنه "عندما ترى الدول الأخرى، التي تستخدم الدولار كعملة احتياطية أو كأداة تسوية، ما يحدث، فإنهم يشعرون بالقلق من أن الدولار قد يتم استخدامه في علاقتهم بنفس الطريقة، لذلك يبدؤون في تقليل استخدام العملة الأمريكية".

وأضاف الرئيس الروسي أن مكانة الدولار كعملة احتياطية تتراجع، كما أن حجم التسويات بالدولار آخذ في الانخفاض في العالم، لكنه شدد على أن موسكو لن تقوم بالتخلي عن العملة الأمريكية بشكل كامل، بما في ذلك ما يخص مدفوعات الطاقة.

وجاءت المقابلة على هامش المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلقت أعماله أمس في موسكو، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: RT