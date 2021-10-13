كازاخستان ستبني مجمع تعدين في تشوكوتكا الروسية
Sputnik Alexandr Kondratyuk
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كشف سفير كازاخستان لدى موسكو يرميك كوشربايف عن خطط بلاده لبناء مجمع لاستخراج ومعالجة المعادن في شبه جزيرة تشوكوتكا في شمال شرقي روسيا.
وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أثناء المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الأربعاء، إن شركة KAZMinerals الكازاخستانية ستستثمر 570 مليار روبل (نحو 8 مليارات دولار) في بناء المجمع.
وأشار أن "قدرة المجمع ستعادل 70 مليون طن من الخامات أي 1,4 مليون طن من مركز النحاس، بالإضافة إلى استحداث نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي سيحول اقتصاد تشوكوتكا بشكل عميق ويجعله معتمدا على ذاته".
المصدر: "سبوتنيك"
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