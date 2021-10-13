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كازاخستان ستبني مجمع تعدين في تشوكوتكا الروسية

مال وأعمال

كازاخستان ستبني مجمع تعدين في تشوكوتكا الروسية
Sputnik Alexandr Kondratyuk
أعمال في مجمع لاستخراج ومعالجة المعادن في مقاطعة أورنبورغ الروسية
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كشف سفير كازاخستان لدى موسكو يرميك كوشربايف عن خطط بلاده لبناء مجمع لاستخراج ومعالجة المعادن في شبه جزيرة تشوكوتكا في شمال شرقي روسيا.

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وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أثناء المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الأربعاء، إن شركة KAZMinerals الكازاخستانية ستستثمر 570 مليار روبل (نحو 8 مليارات دولار) في بناء المجمع.

وأشار أن "قدرة المجمع ستعادل 70 مليون طن من الخامات أي 1,4 مليون طن من مركز النحاس، بالإضافة إلى استحداث نحو 3  آلاف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي سيحول اقتصاد تشوكوتكا بشكل عميق ويجعله معتمدا على ذاته".

المصدر: "سبوتنيك"

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