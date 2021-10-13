الصين: أداء تجارتنا الخارجية يفوق الاقتصادات الكبرى بالعالم

قالت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، إن أداء البلاد في التجارة الخارجية ظل قويا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لكن معدلات النمو تباطأت على أساس ربع سنوي.

وقال لي كويوين، المتحدث باسم الهيئة العامة الصينية للجمارك، إن أداء التجارة الخارجية للصين يفوق الاقتصادات الكبرى في العالم، حيث سجلت البلاد زيادة في حصتها بالسوق الدولي.

وأضاف: "في الأرباع الثلاثة الأولى هذا العام، توسع حجم الواردات والصادرات في الصين على أساس ربع سنوي. بلغ حجم الواردات والصادرات لكل ربع 8,51 تريليون يوان، و9,59 تريليون يوان، و10,23 تريليون يوان. الصين شهدت زيادة في حصتها بالسوق الدولية".

وبلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات الصينية 28,33 تريليون يوان (4,39 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 22,7%.

وأظهرت البيانات الرسمية أن هذا يمثل أيضا زيادة بنسبة 23,4% عن الفترة نفسها في حقبة ما قبل الجائحة لعام 2019.

ومع ذلك، بدأت معدلات نمو التجارة الخارجية للصين في التباطؤ بشكل فصل، حيث بلغت معدلات النمو السنوية لواردات وصادرات الصين في الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام 29,7%، و25,2%، و15,2% على التوالي.

وأوضع لي كويوين: "مع الأخذ في الاعتبار تأثير القاعدة المرتفعة للتجارة الخارجية في العام 2020، قد ينخفض معدل نمو الواردات والصادرات في الربع الرابع من هذا العام، لكن الاتجاه التصاعدي الإجمالي للتجارة الخارجية للصين لن يتغير. النمو السريع لا يزال متوقعا هذا العام".

وانخفضت أرقام التجارة هذا العام مقارنة بالعام 2020، عندما انخفض الطلب العالمي في النصف الأول بعد أن أغلقت الحكومات المصانع والمتاجر لمكافحة الجائحة.

عاد المصدرون الصينيون إلى العمل بعد أن أعلن الحزب الشيوعي الحاكم السيطرة على الفيروس في مارس عام 2020، بينما لا يزال المنافسون الأجانب يخضعون لقيود بسبب تدابير مكافحة كورونا.

المصدر: أ ب