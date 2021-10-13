بوتين: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء وليس العكس

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، المنعقد حاليا في موسكو. ويشارك الرئيس الروسي في أعمال المنتدى بشكل شخصي.

وانطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية.

يتبع..