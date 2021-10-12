مجلس النواب الأمريكي يصوت على رفع سقف الدين بمقدار 480 مليار دولار

يصوت مجلس النواب الأميركي لصالح رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى ديسمبر، ولدى النص كل الفرص ليتم إقراره نظرا لسيطرة الديمقراطيين على المجلس، قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه.

إقرأ المزيد

وسيخصص رفع سقف الدين أساساً لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وعند دخول النص حيز التنفيذ سيرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى مطلع ديسمبر، وهو ما من شأنه أن يبعد شبح تخلف سداد الصين الذي سيرتب عواقب كارثية بالنسبة للقوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ويرفض الجمهوريون الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يرون أن ذلك سيكون بمثابة منح بايدن شيكا على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.

وكانت رئيسة مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي، وجهت تحذيرا اليوم قبل التصويت، وقالت إنه إذا لم يتم رفع سقف الدين على المدى الطويل بشكل متسق، فإن التأثير سيكون "هائلا" والولايات المتحدة ستشهد "خسارة ستة ملايين وظيفة".

المصدر: "أ ف ب"