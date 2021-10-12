عملاق الطاقة الألماني يتوقف عن عرض عقود جديدة للغاز

أعلنت شركة E.ON الألمانية للطاقة أنها لن تعرض عقود الغاز على زبائن جدد بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وجاء في بيان للشركة بهذا الصدد: "للأسف، لا نستطيع في الوقت الحالي عرض منتجات متعلقة بالغاز الطبيعي".

وأكد متحدث باسم الشركة لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء: "كنا نراجع العقود مع الزبائن الجدد لعدة أيام، لأنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الحاد في النفقات الخاصة بالتوريدات عند تحديد التسعيرة".

إقرأ المزيد

ولم يوضح المتحدث حتى أي موعد سيستمر تعليق عرض العقود الجديدة.

وأضاف أن العمل بالعقود الموقعة سابقا سيستمر بشكل طبيعي.

يذكر أن أسعار الغاز في ألمانيا ازداد بشكل حاد، مثلما كان الأمر في أوروبا كلها خلال الفترة الأخيرة، لكن شركات الطاقة الألمانية لم تفشل بعد بتنفيذ التزاماتها بموجب العقود، خلافا لما شهدته بريطانيا هذا الشهر.

المصدر: وكالات