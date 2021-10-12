صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع أسعار الطاقة مطلع عام 2022

رجحت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات، أن تحافظ أسعار الطاقة على ارتفاعها المسجل في الأيام الأخيرة قبل أن تتراجع مطلع العام المقبل.

وقالت إنه بينما ستكون أسعار الطاقة "مرتفعة" في الأشهر القليلة المقبلة، "نتوقع أن تتراجع بحلول أواخر الربع الأول من العام المقبل ومع دخول الربع الثاني".

وأضافت: "سنكون في موقع أفضل بعد مرور شهور الشتاء. نتوقع أن تعاود التراجع".

المصدر: "أ ف ب"