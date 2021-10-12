صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2021
حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2021 من 4.4% المتوقعة في يوليو الماضي إلى 4.7%، وفقا لتوقعات حديثة نشرها الصندوق اليوم.
كذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 من 3.1% إلى 2.9%.
ويتوقع خبراء الصندوق انخفاضا في معدل البطالة في روسيا إلى 4.9% عام 2021 مقابل 5.8% عام 2020.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، قد ينخفض معدل البطالة في البلاد في العام 2022 إلى 4.6%.
توقعات الصندوق: 2022 https://t.co/TV7MHlDeeT#WEO— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) October 12, 2021
الولايات المتحدة: 5,2%
ألمانيا: 4,6%
فرنسا: 3,9%
إيطاليا: 4,2%
إسبانيا: 6,4%
اليابان: 3,2%
المملكة المتحدة: 5%
كندا: 4,9%
الصين: 5,6%
الهند: 8,5%
روسيا: 2,9%
المكسيك: 4%
السعودية: 4,8%
نيجيريا: 2,7%
جنوب إفريقيا: 2,2% pic.twitter.com/u689zojDhH
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.