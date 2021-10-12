صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2021

حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2021 من 4.4% المتوقعة في يوليو الماضي إلى 4.7%، وفقا لتوقعات حديثة نشرها الصندوق اليوم.

كذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 من 3.1% إلى 2.9%.

ويتوقع خبراء الصندوق انخفاضا في معدل البطالة في روسيا إلى 4.9% عام 2021 مقابل 5.8% عام 2020.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، قد ينخفض ​​معدل البطالة في البلاد في العام 2022 إلى 4.6%.

المصدر: تاس