بورصة "وول ستريت" ترتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا

صعدت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا لكن المعنويات ظلت هشة بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره على أرباح الشركات.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 11.09 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة ليفتح عند 34507.15 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 7.12 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 4368.31 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 52.89 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 14539.09 نقطة.

المصدر: رويترز