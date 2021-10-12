"طيران الإمارات" تحلق على ارتفاع منخفض على طول شارع الشيخ زايد

أعلنت "طيران الإمارات"، أن إحدى طائراتها العملاقة بالكسوة الزرقاء الجديدة الكاملة الخاصة بـ"إكسبو 2020"، ستقوم بطلعتين على ارتفاع منخفض فوق "شارع الشيخ زايد" وموقع "إكسبو".

ووفقا لما ذكره موقع "الإمارات اليوم" فإن الطلعتين سيتم تنفيذهما بطائرة من طراز A380، وسيتم ذلك صباح يومي غد الأربعاء 13 أكتوبر، وبعد غد الخميس 14 أكتوبر.

وستتوافر أمام وسائل الإعلام، والأفراد الذين يتنقلون صباحا، فرصة مشاهدة الطائرة والتقاط الصور، ومقاطع الفيديو بين الساعة الخامسة والثامنة صباحاً على طول شارع الشيخ زايد، وحول موقع "إكسبو 2020 دبي" والمناطق المحيطة.

وكشفت "طيران الإمارات" أن تحليق الطائرة خلال اليومين المقبلين يتعلق بمشروع خاص ستكشف عنه الناقلة قريبا.

المصدر: الإمارات اليوم