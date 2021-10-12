بوتين يحدد العدو الرئيسي للمجتمع الروسي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخل المنخفض لملايين المواطنين بالعدو الرئيسي للمجتمع الروسي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع 5.8%.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء: "في بلدنا، وهو ما يعني لدينا جميعا العديد من التحديات. عدونا الرئيسي، الذي يمثل تهديدا للتنمية المستقرة والمستقبل الديموغرافي هو الدخل المنخفض لمواطنينا للملايين من شعبنا".

ووجه بوتين الحكومة الروسية في غضون شهر بإعداد مقترحات لتدابير إضافية للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين الروس.

وقال: "نحن دائما منتبهون لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة. لقد قمنا هذا العام بصرف مبالغ للمتقاعدين والعائلات التي لديها أطفال يذهبون إلى المدارس. وأوجه الحكومة إلى تقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا في غضون شهر".

وأقر الرئيس الروسي بوجود صعوبات في الاقتصاد الروسي، وقال إن المشاكل في الاقتصاد الروسي لا تزال قائمة، وإن التضخم هذا العام سوف يتجاوز مستوى التوقعات.

يتبع..