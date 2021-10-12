الكرملين يعلق على التوقعات الجديدة للتضخم في روسيا

علق الكرملين على التوقعات الجديدة للتضخمم للعام الجاري التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، حيث تم رفع توقعات التضخم من 5.8% إلى 7.4% لهذا العام (2021).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الديناميكيات الجديدة للاقتصاد العالمي أدت إلى زيادة الأسعار، لكن روسيا قادرة إلى حد كبير على تخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد الروسي.

في الأسبوع الماضي، قال نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، إن التضخم في روسيا يقترب من ذروته، لكنه سينخفض ​​بحلول نهاية العام.

بدوره توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي أحزاب الدوما (مجلس النواب)، أن مستوى التضخم في البلاد سيكون عند مستوى حوالي 6%.

المصدر: نوفوستي