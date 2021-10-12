مصر.. تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج.

وتم إعداد الوثيقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.

وسيتم إصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي، وتضم شركات التأمين التي من المقرر أن تصدر وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، فى حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك فى حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء فى حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وتابعت الوزيرة أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضى.

المصدر: المصري اليوم