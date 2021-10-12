"فيتش" تكشف عن مكاسب روسيا من ارتفاع أسعار النفط والغاز؟

تحدثت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماتي عن مكاسب روسيا من ارتفاع أسعار النفط والغاز هذا العام، بعدما كانت قد هوت في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

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وذكرت الوكالة العالمية أن روسيا من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية من ارتفاع أسعار النفط والغاز في العام الجاري بقيمة 50 مليار دولار.

وأشارت إلى أن إيرادات روسيا من مبيعات النفط والغاز ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي (2020).

وقال دميتري مارينتشينكو، المدير في "فيتش"، إن عائدات النفط والغاز في العام 2021 يمكن أن تصل 9 تريليون روبل ما يعادل 125 مليار دولار، وهو يفوق إيرادات العام الماضي بواقع 50 مليار دولار.

كذلك رجح أن عائدات روسيا من مبيعات النفط والغاز في هذا العام من المتوقع أن تتجاوز مستوى عائدات في العام 2019.

وقفزت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في سنوات بدعم من تعاف متزايد للطلب العالمي وأنهت عقود خام "برنت" التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 83.65 دولار للبرميل.

المصدر: تاس